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Basın İlan Kurumu, basında çalışanlara verilecek borç miktarını artırdı

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Basın İlan Kurumu, basında fikren ve bedenen çalışanlara verilecek borç miktarını 12 bin Türk lirasına çıkardı. Borcun ödeme süresi bir yıl olacak.

Basın İlan Kurumu'nun "Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurur Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Basın İlan Kurumu, basında fikren ve bedenen çalışanlara verilecek borç miktarını 12 bin Türk lirasına çıkardı. Borcun ödeme süresi bir yıl olacak.

Basın İlan Kurumu'nun "Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurur Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, basında fikren ve bedenen çalışanlara verilecek borç para ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Karara göre; borç para; basında fikren ve bedenen çalışanlara, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan süreli yayınlara hizmet veren haber ajanslarında fikren veya bedenen çalışanlara, Kurum Genel Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda çalışanlara verilecek.

Borç para verilecek kişilerde işinde en az iki yıl çalışmış olma, işiyle ilgisi bulunmayan başka bir işte çalışmama, maaşlarında temlik ve haciz bulunmama şartı aranacak. Borç talebinde bulunanlar, kendileri gibi aynı niteliklere sahip birisini "müteselsil kefil" göstermek zorunda olacak.

Basın İlan Kurumu tarafından verilecek borç miktarı 12 bin Türk lirasına çıkarıldı. Ödeme süresi ise 1 yıl olarak belirlendi. Evlenen veya çocuğu olanlar için, belgelenmek ve talep kaydıyla 15 bin lira borç verilecek.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında, gerçekleştiği yerlere özgü olmak üzere borç miktarını iki katına çıkarıp, taksit geri ödemelerini 6 aya kadar erteleyebilecek.

Para yardımı yapılması için basın mesleğinde fikren veya bedenen en az 10 yıl çalışıp da halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunması veya ölüm hali gerekecek.

Muhtaçlık yardımı 6 bin Türk lirası olacak ve yılda bir kez yapılacak. Basında çalışan birisinin muhtaçlık yardımını alabilmesi için "basın mensuplarının sosyal dayanışma ve yardımlaşması amacıyla kurulmuş bir vakıfça veya muhtarlıkça verilen bir belge ile" belgelemesi zorunlu olacak.  Ayrıca, basın mensuplarının aylık net gelirinin net asgari ücretin dörtte üçünün altında olduğunu belgelemesi zorunlu olacak.

Ölüm yardımı ise ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç eşleri ile aynı durumdaki çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilecek. Ölüm yardımı 9 bin Türk lirası olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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