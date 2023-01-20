BAŞI VE KOLLARI OLMAYAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Antalya'da dün akşam saatlerinde ormanlık alanda bulunan, kolları ve kafası olmayan cesedin vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Bölgede yapılan kayıp müracaatlarını mercek altına alan polis, ölen şahsın kimliğine ulaşmaya çalışıyor.

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle gezintiye çıkan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanlık alanda otların arasındaki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, başı ile kollarının olmadığı ve çıplak olduğu görüldü. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede yapılan kayıp müracaatlarını mercek altına alan polis, şahsın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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Bülent TATOĞULLARIANTALYA, (DHA) -