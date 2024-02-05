Başı plastik bidona sıkışmış çakal tedavi altına alındı

BALIKESİR'de başı plastik bidona sıkışmış halde, göğsünden yaralı olarak bulunan çakal, tedaviye alındı.

Savaştepe ilçesinde bağlı kırsal Deveören Mahallesi Muhtarı Gürhan Beygirci, tarlasında başına plastik bidona sıkışmış, yaralı bir çakal olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Burhaniye Şefliği Koruma Kontrol ekibi sevk edildi. Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol, çakalı bulunduğu yerden alıp, Edremit ilçesine getirdi. Burada bulunan özel bir veteriner kliniğinde gerçekleştirdiği operasyonla, önce çakalın başında bulunan bidon çıkarıldı. Ardından çakal, göğsündeki derin yara için ameliyata alınıp, tedavisine başlandı. Sağlık durumu şu an iyi olan çakalın tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına geri bırakılacağı bildirildi.(DHA)