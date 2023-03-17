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Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 katlı iş yeri, çıkan yangında hasar gördü.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 katlı iş yeri, çıkan yangında hasar gördü.

Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde, kamyonet kasası üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

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