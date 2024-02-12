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Başakşehir'de Döküm Atölyesinde Patlama ve Yangın

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Başakşehir'deki döküm atölyesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İşçilerin güvenliği sağlandı.

Başakşehir'de, döküm atölyesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki döküm atölyesinde önce küçük çaplı patlama meydana geldi. Bu sırada işçiler çalışma sahasından uzaklaştırılırken atölyedeki patlamalar zaman zaman devam etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama sırasında döküm atölyesinin yanındaki iş yerinde bulunduğunu belirten Volkan Açıl, "Üç sefer patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Daha sonra ikinci ve üçüncü patlama yaşandı. Dışarıya alevler geldi, biz içeride sallandık." dedi.

Öte yandan, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ilk patlamada işçilerin dışarı kaçması ve sonrasında şiddetli patlama ve alevlerin etrafı sarması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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