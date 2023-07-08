Başakşehir Belediyesi Afet Eğitim Alanı Kurdu

Başakşehir Belediyesi, doğal afetlerde görev yapacak profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi için afet eğitim alanı kurduğunu duyurdu. Çalışmaların başladığı alanda tırmanma kulesi ve afet enkaz eğitim binası yer alacak. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına bu alanı hayata geçirdiklerini belirtti.

Başakşehir Belediyesi, doğal afetlerde görev yapacak profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi için afet eğitim alanı kurulduğunu duyurdu. Çalışmaların başladığı afet eğitim alanını ziyarete den Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına afet eğitim alanımızı hayata geçiriyoruz" dedi. Deprem sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalan kişinin çıkarılmasına kadar kapsamlı ve hayati eğitimler verileceğinin altını çizen Kartoğlu, "En kısa sürede alanımızı tamamlayacak ve eğitimlere başlayacağız. Unutmayalım, depreme hazırlıklı olmak bizim elimizde" dedi.