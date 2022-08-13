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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi

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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bir görünüme kavuşması için çalışmaların sürdüğü Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bir görünüme kavuşması için çalışmaların sürdüğü Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Kartoğlu, incelemelerden sonra yaptığı açıklamada yenileme çalışmaları tamamlandığında bulvarın prestij caddeye dönüşeceğini söyledi.

Başakşehir Belediyesi bir yandan ulaşım ağlarına yenilerini eklerken, diğer yandan mevcut ulaşım ağlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yenileme çalışmaları başlayan Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILACAK

Doğa Parkı Caddesi'nin ardından Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı'nın da prestij cadde olacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Bahçeşehir Gölet alanımıza ulaşımı çok daha rahat hale getirmek için yaya üst geçidi de yapacağız. Komşularımız gönül rahatlığıyla Bahçeşehir Gölet alanına ulaşım sağlayacak." dedi.

Refüj alanında yapılacak çalışma ile refüjü yükselteceklerini ifade eden Kartoğlu, böylece olası kazalara karşı önlem alınacağını ve özellikle geceleri farların sürücünün gözünü almasının önüne geçeceklerini söyledi.

ULAŞIM DAHA KONFORLU OLACAK

Yaya üst geçidinin yanına otopark da yapılacağını belirten Kartoğlu, "Alternatif otopark alanlarımızı da genişletmiş olacağız. Yol boyunca geometrik düzenlemeler yapılarak ulaşım daha konforlu hale getirilecek. Prestij caddemizde yağmur suyu ızgaraları ve aydınlatma sistemlerimizi de yenileyeceğiz. Oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ise Avni Akyol Bulvarı Kavşağı'nda trafik düzenlemesi yapılacak" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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