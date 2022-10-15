BARTIN'DAN GETİRİLEN 6 İŞÇİ ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Güncel Haberler Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Başakşehir Bartın Güncel Haberler

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