BARTIN'DAN GETİRİLEN 6 İŞÇİ ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
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Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı.
Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel