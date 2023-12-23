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Bartın'da Evlerin Çatısı Uçtu, Çay Bahçesi Zarar Gördü

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Bartın'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, çay bahçesi zarar gördü. İlçede inceleme yapan yetkililer, önlemler alınmasını istedi.

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Bartın'da akşam, rüzgarın hızı, saatte 40 kilometreye ulaştı. Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde park halindeki 1 otomobilin üzerine ağaç devrildi. İlçede ayrıca 2 ev ve işletmenin çatısı uçtu, hasar meydana geldi.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, mahalleye gelip, incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük ve küçük limanlarda araçları bulundukları yerden kaldırdı. Belediye ekipleri de çalışma başlatırken, hoparlörden yapılan uyarılarla da çatı uçması ve fırtınaya karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.Kent merkezinde de 3 evin çatısı uçtu. Halatçıyaması mevkisindeki çay bahçesinin çatısı da uçup yola savruldu. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de çalışma yaptı. Bartın genelindeki 10 köyde evlerin çatısının uçtuğu çok sayıda ağacın devrilip, enerji nakil hatlarına zarar verdiği öğrenildi. Ekipler sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Rüzgar, kentte etkisini sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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