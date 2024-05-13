Bangladeş'te Liçi Hasadı Başladı

DAKKA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki Narayanganj bölgesinde bulunan bir meyve bahçesinde, çiftçiler hummalı bir çalışmayla liçi hasat ediyor.

Yaz yağmuru mevsiminin gelmesiyle birlikte, ağız sulandıran bu lezzetli meyveler yerel pazarlardaki yerini almaya başladı.