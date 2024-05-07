Bangladeş'te Çiftçilerin Çeltik Hasadı Sevinci
Bangladeş'in Natore kentinde çeltik hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekim sürecinin ardından elde ettikleri verimin sevincini yaşıyor. Bangladeş'in önde gelen mahsulü ve temel gıdası olan pirinç, tarımsal üretime, istihdama, besin alımına ve milli gelire önemli ölçüde katkıda bulunuyor.
NATORE, 7 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in Natore kentinde çeltik hasadı yapan çiftçiler, özenli bir ekim sürecinin ardından elde ettikleri verimin sevincini yaşıyor.
Bangladeş'in önde gelen mahsulü ve temel gıdası olan pirinç, tarımsal üretime, istihdama, besin alımına ve milli gelire önemli ölçüde katkıda bulunuyor.