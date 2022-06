Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlükte gerçekleşen ziyarette, eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Mannan, Trakya Üniversitesinin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, köklü bir geçmişe sahip eğitim kurumunda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'de öğrenim gören Bangladeşli öğrenciler hakkında Tabakoğlu'na bilgi veren Mannan, Türkiye'de eğitim ve öğretimlerine devam eden yaklaşık 600 Bangladeşli öğrenci olduğunu kaydetti.

Trakya Üniversitesi ile Bangladeş'teki üniversiteler arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolleri yapılabileceğini dile getiren Mannan, "Öncelikle Trakya Üniversitesi gibi uluslararası tanınırlığı olan saygın bir üniversitede bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimiz var. Onların en kaliteli eğitimi alarak ülkemizi daha ileri noktalara taşıması en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda ülkemizden gelecek öğrencileri Trakya Üniversitesinde de görmekten mutluluk duyacağız. Ayrıca, Trakya Üniversitesi ile eşdeğer Bangladeş'teki bir üniversiteyle mutabakat metni imzalayıp ilişkileri daha da ileri götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu da Türkiye ve Bangladeş'in dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirterek, iş birliklerinin artması için her türlü katkıyı yapacaklarını kaydetti.

Trakya Üniversitesinin, 79 farklı ülkeden 5 bin 200 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını, dünyanın her yerinden öğrenim için gelecek öğrencilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Türkiye ile Bangladeş arasında tarihi ve güçlü ilişkiler var. Bangladeş'ten gelecek her bir kardeşimize de aynı misyonla sahip çıkmaya hazırız. Talep ettiğiniz her alanda tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Bu bayrak altında her bir öğrencimiz bizlerin evladıdır, bize bir emanettir, Bangladeş'ten gelecek öğrencilerimiz de burada kendilerini evlerinde hissedecektir." şeklinde konuştu.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da yer aldı.