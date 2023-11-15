Bandırma'da çalıntı servis aracıyla kaçan şüpheli 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalıntı bir servis aracıyla Bursa'ya kaçan şüpheli, polis ekiplerinden kaçtıktan sonra 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kayıplara karıştı. Aracı bulan polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli ise 6 gün sonra yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çaldığı servis aracıyla Bursa'ya giden ve polis ekiplerinden kaçan şahıs, 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı. Polis ekiplerince bulunan araç sahibine teslim edilirken, şüpheli ise 6 gün sonra yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşanan olayda çalıntı ihbarı verilen 10 S 10212 plakalı servis aracının Bursa'ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, çalıntı servis aracını merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde fark etti. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçtı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından, Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeki 2 araca ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevlerince ortaklaşa yapılan çalışmada çalınan servis aracı sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs 6 gün sonra yakayı ele verdi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı çalan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli İ.E. (31) gözaltına alındı. Şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR