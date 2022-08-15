Balıkesir haberi: Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içinde müdahale etti. Ekipler, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yaptıkları çalışma sonucu yangını 45 dakikada kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde 1 dönümlük alanda zarar oluştuğu tespit edildi. Güncel AA / Miraç Kaya Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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