Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, av tüfeği, tabanca fişeği ve cep telefonu ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 312 gram metamfetamin, 176 gram bonzai, 27 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 25 adet tabanca fişeği ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR