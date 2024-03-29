Balıkesir Gömeç'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu ilçede şüphelilerin ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlara baskın yaptı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 17 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram kubar esrar, tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.