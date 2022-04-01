Balıkesir'de ibadethaneler Ramazan Ayı'na hazırlanıyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçedeki merkez ibadethaneleri 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'na hazırlıyor. Ekipler, halı temizliğinden cam temizliğine kadar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'na hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler 20 ilçedeki merkez ibadethanelerin temizlik çalışmalarını İl Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla başlayan çalışmalar ile pandemi süreci nedeniyle 2 yıldır Ramazan ayında teravih namazı kılınamayan camilerde vatandaşların daha temiz bir mekanda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"DİP BUCAK TEMİZLENİYOR"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; "İslam alemi için bereket ve beraberlik ayı olan Ramazan Ayı'nda, vatandaşlar Covid-19 salgının ardından hijyenik ve ferah bir mekanda ibadetlerini yerine getirmeleri için ekiplerimiz camilerin iç mekanlarında bulunan halı, ayakkabılık, kapı ve duvarlarda detaylı temizlik yapıyor. Ayna ve camlar silinerek genel ve kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor. Ayrıca cami girişleri, şadırvan, abdesthaneler ile tuvaletlerin genel temizlikleri de yapılıyor. Cami ve mescitlerdeki halılar özel buharlı yıkama tekniği ile yıkanıyor" dedi.