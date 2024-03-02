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Balıkesir'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Düvertepe Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Düvertepe Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Düvertepe Mahallesi'nde Ali Gürbüz'e ait kullanılmayan evde elektrik kablolarından kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Bir evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırıyor.

İtfaiye ekipleri evler boş olsa da elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve ısıtıcılara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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