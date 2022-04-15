BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU

DEMRE, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek, teknesinin motoruna konan martıyı eliyle besleyip, bir süre birlikte yolculuk yaptı. O anları telefon kamerasıyla kaydeden Şimşek'in, martıyı beslerken söylediği 'Elimi ısırma, mama' sözleri teknedeki diğer balıkçıların ilgi odağı oldu.

Demre'de Yunus Emre Ilkokulu'nda sınıf öğretmeni Yusuf Şimşek, teknesi ile tatil günlerinde olta ile balık avı için denize açılışor. Şimşek, balık avı için açıldığı denizde, bir martı teknesinin motoruna kondu. Balık avında sık sık tekneye gelip, motora konan martıyı besleyen Şimşek, o anları telefon kamerasıyla kaydetti. 'Elimi ısırma, mama' diyerek martıyı besleyen Şimşek, ıstakoz ve tavuk eti yedirdi. Şimşek daha sonra martı ile özçekim yaptı. Şimşek'in deniz yolculuğunda martı ile dostluğu teknedeki arkadaşlarının ilgi odağı oldu.