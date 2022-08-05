Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- Güncelleme:
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.