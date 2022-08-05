Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler

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Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Murat Nehri AFAD Güncel Haberler

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