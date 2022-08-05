Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı. BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıkları adadan AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi. Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal Murat Nehri AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.