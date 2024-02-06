ÇEKİM TARİHİ: 5 Şubat 2024

Balık avlayan Bryde balinasının çeşitli görüntüleri

Bryde balinaları geçtiğimiz günlerde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi açıklarındaki sularda balık avlarken görüldü.

Ulusal düzeyde birinci sınıf koruma altındaki Bryde balinaları çoğunlukla tropik ve tropik-altı sularda yaşıyor.

Bu balinaların ayırt edici özellikleri ise üfleme deliklerinin önündeki üç çıkıntı, koyu gri sırtları ve beyaz yahut pembe renkteki karınları.

Balinalar her Eylül ayından bir sonraki yılın Mayıs ayına kadar Guangxi bölgesinin Weizhou Adası açıklarındaki sularda yiyecek ararken görülebiliyor.

Weizhou Adası açıklarındaki sularda 2016 yılından bu yana 60'tan fazla Bryde balinası görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)