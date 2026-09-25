Bakü'de 2. Uluslararası Yatırım Forumu başladı, Suriye ile iş konseyi kurulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde düzenlenen "2. Uluslararası Yatırım Forumu" başladı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen forumun açılışında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara hitaben mesajı okundu. Mesajı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov sundu.

Açılışa, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Abdurahmon Abdurahmonzoda, Pakistan Federal İletişim Bakanı Aleem Khan, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Mohammad Nidal al-Shaar katıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, etkinlikteki konuşmasında, küresel süreçlerin yalnızca ülkeleri değil, farklı bölgelerin piyasalarını da doğrudan etkilediğini söyledi.

Cabbarov, "Mevcut koşullarda bu süreçlerin olası ekonomik sonuçlarının ve piyasalar üzerindeki etkisinin doğru değerlendirilmesi önem taşıyor. Özellikle Körfez ülkeleri, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa Birliği'nde yaşanabilecek değişiklikler dikkate alınmalıdır." dedi.

Azerbaycan-Suriye İş Konseyi kurulacak

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı al-Shaar, küresel ekonominin yeniden yapılandırıldığını belirterek, üretimden ticaret yollarına, enerjiden pazarlamaya kadar her şeyin yeniden şekillendiğini söyledi.

Al-Shaar, Suriye'nin 15 yıldır sınırlı mali kaynaklarla zorluklar yaşadığını aktararak, ülkesinin yeniden dünyayla bağlantı kurması, angaje olması ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye'nin artık barışçıl, dostane ve açık bir ülke olduğunu, serbest piyasa ekonomisini benimsediğini ifade eden al-Shaar, "Bugün, Azerbaycan-Suriye İş Konseyinin kurulacağını ilan ediyoruz. Böylece son 60 yıldır kaybettiğimiz dünyayla yeniden bağlantı kurmaya başlıyoruz." diye konuştu.

Pakistanlı Bakan Khan: "Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi önemli"

Pakistan Federal İletişim Bakanı Khan, "Küresel ekonomide yaşanan değişiklikler ve mevcut zorluklar, ülkeler arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesini gerekli kılıyor. Bu bakımdan devlet finansmanı, sosyoekonomik önceliklerin belirlenmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Pakistan için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Khan, mevcut jeopolitik zorluklar karşısında proaktif diplomasi yürütülmesi ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Tacikistanlı Bakan Abdurahmonzoda: "Yeni ortaklıklara açığız"

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Abdurahmonzoda, denize çıkışı olmayan bir ülke olarak Tacikistan için ulaştırma ve ticaret bağlantılarının geliştirilmesinin özel önem taşıdığını belirtti.

Abdurahmonzoda, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bölgesel ulaştırma koridorlarının daha da genişletilmesi, ticaret prosedürlerinin kolaylaştırılması ve Orta Asya, Çin, Güney Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile diğer bölgelerin pazarlarıyla bağlantıların güçlendirilmesiyle ilgileniyoruz. Yeni ortaklıklara ve ortak yatırım projelerine açığız."

Özbekistan, Orta Koridor'daki taşımacılığı artırıyor

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov, ülkesinin Orta Koridor üzerinden taşımacılık hacminin artırılması ve Hazar Denizi'nde yeni yük taşımacılığı imkanlarının oluşturulması konusunda Azerbaycan ile işbirliğini genişlettiğini söyledi.

Kudratov, "Ulaştırma koridorlarımızı çeşitlendiriyoruz ve bizim için en cazip güzergahlardan biri Orta Koridor'dur. Son 2-3 yılda Azerbaycan üzerinden yük taşımacılığını 2 katına çıkardık." bilgisini paylaştı.

Kuzey Makedonya enerji güvenliğine dikkati çekti

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Durmishi, ülkesinin ticaret anlaşmalarının 650 milyondan fazla tüketicinin bulunduğu pazara erişim sağladığını belirtti.

Durmishi, "Enerji güvenliğine ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine özel önem veriyoruz. Erişilebilir ve uygun maliyetli enerji tedariki, sanayi rekabetçiliğinin temel sütunlarından biri haline geliyor." dedi.

Bölgesel enerji bağlantısı, şebekenin güçlendirilmesi ve enerji depolama kapasitesinin geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Durmishi, altyapı yatırımlarının da öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Forum 2 gün sürecek

"Parçalanmış dünyada güvenin yeniden tesisi: Güney Kafkasya'nın küresel bağlantısallık ve yatırım istikrarının dayanağı olarak" temasıyla düzenlenen forum 2 gün sürecek.

Forum, yeni ortaklıkların kurulması, yatırımların çekilmesi ve yeni ekonomik fırsatların oluşturulması açısından platform niteliği taşıyor.

Forum kapsamında düzenlenecek oturumlarda, küresel ekonomik ve jeopolitik süreçlerin ekonomik büyüme ve yatırımlara etkisi, bu çerçevede Azerbaycan'ın stratejik konumu, bölgesel bağlantısallık ve yatırım imkanları ile çeşitli alanlarda işbirliği perspektifleri ele alınacak.

Etkinlik kapsamında Azerbaycan'a ait kurumların çeşitli yabancı şirket ve ortaklarla işbirliğine ilişkin anlaşmalar imzalaması planlanıyor.

Kaynak: AA