Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'dan Ukraynalı yetim çocuklara ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, savaş bölgesinden tahliye edilen ve Sakarya'ya getirilen Ukraynalı yetim çocuklarla bir araya geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte bulunan Duran, Ukrayna'dan Sakarya'ya getirilen 113'ü yetim çocuk, 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafilenin bulunduğu oteli ziyaret etti.

Ukraynalı yetim çocuklar, Duran'ı ellerinde Türk ve Ukrayna bayraklarıyla "Hoş geldiniz, iyi bayramlar" diyerek karşıladı. Duran, yakından ilgilendiği çocuklara çikolata ikram etti.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Türkiye'nin gösterdiği ilgiden dolayı Duran'a teşekkürlerini iletti.

Savaşa karşı olduklarını vurgulayan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını temenni eden Duran, "İnşallah en kısa sürede yine huzur, barış ortamı sağlanır. Dinimizde yetimlerin dili, dini, rengi ve ırkına bakılmaksızın sahip çıkılır. Buradaki çocuklarımıza da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde barış görüşmeleri devam ediyor, bunlar olumlu sonuçlanırsa inşallah en kısa süre içerisinde ülkenize dönebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Duran'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Elif Yüce de eşlik etti.