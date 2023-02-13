Bakan Yanık: 291 çocuğumuzun kimliklerini henüz tespit edemedikAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792, bakanlık kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201.

Bakan Yanık: 291 çocuğumuzun kimliklerini henüz tespit edemedik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var. Hastanede takip edilen çocuk sayımız 792, bakanlık kuruluşlarına aldığımız çocuk sayısı 201. Bu çocuklarımızdan 1071'nin kimliklerini tespit ettik. Halihazırda 291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik ama bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor" dedi.

Deprem bölgesinden gelen ve ebeveynlerinden uzak olan çocukların koruyucu ailelere verileceğini ancak burada farklı bir durum olduğuna dikkat çeken Yanık, "Bunları normal koruyucu ailelik sistemi içerisine girmiş, koruyucu aile olabilirliği onaylanmış ailelere gayet tabii koruyucu ailelik noktasında çocuklarımızı buluşturabiliriz ama öncelikle bu çocukların hepsinin aileleri olup olmadığı ve ailelerine geri dönmelerinin mümkün olup olmadığını tespit etmemiz lazım ve tabiatıyla bir süreye ihtiyacımız var. Çocuklarımız emin ellerdeler. Çocuklarımız bu milletin emaneti ve bu emanete gözümüz gibi bakacağız" dedi.