Bakan Uraloğlu: Seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz

SARIYER- Kilyos Tüneli İnşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer- Kilyos Tüneli İnşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na inceleme sırasında İstanbul Valisi Davut Gül ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de eşlik etti. Tüneli gezen Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ALÇAK SALDIRIYI VE TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUM'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Öncelikle, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırıyı ve terörün her türlüsünü en güçlü şekilde lanetliyorum. Aziz Milletimizin birliğine, beraberliğine ve huzuruna kasteden bu tür eylemlere karşı devletimiz kararlı mücadelesini elbette sürdürecektir" dedi.

'PROJEMİZİN TAMAMLANMASI TEM OTOYOLU'NDA TRAFİĞİN RAHATLATILMASINI SAĞLAYACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'umuzun kuzeyindeki ulaşımı kökten değiştirecek şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek en önemli karayolu projelerinden biri olan Sarıyer- Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu projemizin gelinen son aşamasına dair bilgi aldık. Bilindiği üzere Sarıyer- Kilyos Tüneli Projemizin yapım çalışmalarına da 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladık. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 8,2 kilometredir. Projemiz; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor. Projemiz kapsamında; Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet köprülü kavşak, 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ediyoruz. Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla NATM metodu hem de Tünel Açma Makinesi yani TBM yöntemlerini eş zamanlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki yönetimi de kullanıyoruz. Hatırlayacağınız üzere TBM ile çalışmalara geçen yıl Aralık ayında başlamıştık. Böylelikle çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelin 10 bin 374 metresini, yaklaşık yüzde 76'sını tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 191 adet makine/ekipman ve 914 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah, Sarıyer Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını 2026 yılı içerisinde tamamlama hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. projemizle; Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantıda hızlanacaktır, güçlendirecektir. Yine, İstanbul'un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na hızlı erişim imkanı da bu şekilde tesis edilmiş, sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

'SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, "Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın ve boğazlarımızın korunmasına ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Görüldüğü üzere Sarıyer-Kilyos Tünelimiz hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı ile entegrasyon açısından stratejik öneme sahip. Burada yeri gelmişken burada yeri gelmişken İstanbul trafiğini çok ciddi oranda rahatlatan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kısmını oluşturan ve yapım çalışmaları hızla devam eden sekizinci kesim Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ne de kısaca değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Nakkaş-Başakşehir Kesimi 24,2 kilometresi ana gövde ve 20,8 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğundadır. Proje güzergahı, daha önce Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağından başlayarak; Doğu yönde, Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinde inşa ettiğimiz Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunun Başakşehir Kavşağına bağlanarak son buluyor. Projemizin tamamlanmasıyla; TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlatılmasını sağlayacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Elbette İstanbul'da ulaşımın bütün modlarında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve daha dün incelemelerde bulunduğumuz Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı projelerimizde yapım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halkalı-Arnavutköy metrosunda sona yaklaştık. İnşallah 2026'nın ilk aylarında hizmete açarak 69 kilometrelik dünyanın en uzun metrolarından bir tanesini tamamlamış olacağız. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı demiryolu hattına daha kavuşacağız ve ülkemizin uluslararası yük taşımacılığındaki konumu daha da güçlenecek. Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar devam edecek olan bu yeni demiryolu bağlantısının projesini bitirdik. Dünya Bankası öncülüğündeki birçok finans kuruluşunun katılımıyla da 6 milyar dolara yakın bir kredi temin etme noktasında son aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.

'1 GÜNDE 34 METRELİK BİR REKOR YAKALADIK'

Tünelde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Arkamda gördüğünüz yapı yaklaşık 100-110 metre civarında bir yapıdan bahsediyoruz. 12-12,5 ayda 13 ayda bir makine 5 kilometre tünel kazmış olacak. Gerçekten kıymetli. ve bir günde de ortalama 15-17 metre kazarken bir günde 34 metrelik bir rekor yakaladık. Dünyada bildiğimiz daha bunun yükseği yok. 34 metre bakın bir makine 34 metre kazdı, segmentlerle zemini destekledi ve yolumuza devam ediyoruz. Peki diğer tarafta da diğer tüpte de NAT'ım dediğimiz makinelerle kazı yöntemiyle devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden tünelimiz bitirerek Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren seyahati sadece 5 dakika indirmiş olacağız. ve Allah korusun olağanüstü hallerde, depremde de hem acil yardım girişlerini, müdahale ekiplerini, kurtarma ekiplerini hem de İstanbul'un olası bir tahliyesinde doğrudan Kuzey Marmara gibi ana artere ulaşmalarını biz sağlamış olacağız" dedi.