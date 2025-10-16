Haberler

Bakan Tunç, Romanya ile Terörle Mücadelede İşbirliğini Vurguladı

Bakan Tunç, Romanya ile Terörle Mücadelede İşbirliğini Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'daki temaslarında terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi ve iki ülke arasındaki adli işbirliği konularında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün tüm insanlığın ortak değerlerini hedef aldığını belirterek, "Terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın uluslararası işbirliği ve mücadele büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda terörizmle mücadele konusunda tüm ülkelerle her türlü tecrübe ve bilgi paylaşımına her zaman hazırız." dedi.

Tunç, Romanya ziyareti kapsamında gittiği Bükreş'te, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile bir araya geldi.

Romanya Adalet Bakanlığındaki görüşmede açıklamalarda bulunan Tunç, Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların bulunduğunu söyledi.

Her iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade eden Tunç, "Karadeniz komşumuz Romanya, siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerimizin en üst seviyede olduğu ülkelerdendir. Ülkelerimiz arasında sadece ikili düzeyde değil, NATO başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası platformda da yakın bir işbirliği bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven, müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışına dayalı yakın ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl dönemin Romanya Adalet Bakanı ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede başta yaşam hakkı olmak üzere, insan hakları ihlaline yol açan ve küresel bir tehdit olan terör sorunu hakkında da istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Tunç, terörizmin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, yıllardır terör örgütlerinin hedefinde olan Türkiye'nin, PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin her türlüsüne ve tezahürüne karşı mücadelesini uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Şüphesiz ki terör, tüm insanlığın ortak değerlerini hedef almaktadır. Bu sebeple terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın uluslararası işbirliği ve mücadele büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda terörizmle mücadele konusunda tüm ülkelerle her türlü tecrübe ve bilgi paylaşımına her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Terör örgütü mensuplarının iadesi

Türkiye'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle silahlı terör eylemi yaşadığını anımsatan Tunç, "Ancak milletimizin devletine olan bağlılığı, demokrasiye inancı ve desteğiyle bu teröristlerin hain emellerine ulaşmalarına müsaade edilmemiştir. Halihazırda eğitim kurumları, vakıflar, dernekler ve ticari şirketler kisvesi altında birçok ülkede faaliyet göstermekte olan FETÖ silahlı terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında örgütlendiği ülkelerin ulusal güvenliği için de yakın ve ciddi bir tehlike arz etmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki adli işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, Romanya'nın yakın geçmişte terör suçlularının iadesine ilişkin bazı taleplerimizi kabul etmesini de şükranla karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Ancak son yıllarda PKK terör örgütü üyesi şahıslara yönelik iade taleplerimizde arzu ettiğimiz seviyede olmadığımızı da belirtmek istiyorum. Halihazırda 1 DHKP-C mensubu ve 1 FETÖ/PYD mensubu hakkındaki iade taleplerimiz derdesttir. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ve sıkı işbirliğinin tezahürü olarak bu şahısların ülkemize iade edileceğini de ümit etmekteyiz."

Bakan Tunç, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, özellikle taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine sonuna kadar bağlı, insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Türkiye'deki yargılamaların, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkına ilişkin hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğini vurgulayan Tunç, "Ayrıca, 'işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans' politikası çerçevesinde, mevzuatımızda işkence ve kötü muameleye karşı sert ve ağır yaptırımlar içeren düzenlemeler yer almaktadır." dedi.

Bakan Tunç, Romanyalı mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.