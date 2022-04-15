Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Samsun'da esnaflara bol kazanç dileyip, onların sıkıntılarını dinledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Samsun'da esnaflara bol kazanç dileyip, onların sıkıntılarını dinledi.

Bakan Nureddin Nebati, iş adamlarıyla bir araya geldiği Samsun programının ardından sırasıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Nebati, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti İl Başkanlığına geçmeden önce Saathane Meydanı ve çevresinde gezerek esnaflara bol kazanç diledi. Tek tek dükkanlara uğrayıp esnaflar ile hasbihal eden Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip, onların sıkıntılarını dinledi. Bir süre esnafla sohbet eden Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati daha sonra beraberindeki heyetle birlikte AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına katılmak üzere alandan ayrıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Nureddin Nebati'nin esnaf ziyaretinde Samsun ve Saathane hakkında kendisine bilgi verdi.

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

Bakan Nebati, esnaflara bol kazanç dileyip sıkıntılarını dinledi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title