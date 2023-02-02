Bakan Kurum: Gençlerin geleceğin şehrini dizayn edecekleri 'şehircilik maratonu' düzenliyoruz
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Bakan Kurum: Gençlerin geleceğin şehrini dizayn edecekleri 'şehircilik maratonu' düzenliyoruzÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz.
Bakan Kurum: Gençlerin geleceğin şehrini dizayn edecekleri 'şehircilik maratonu' düzenliyoruz
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz. Kodlama, fikir ve kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. İstanbul'da üç gün sürecek Türkiye'nin ilk şehircilik maratonunda gençlerimize, hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız" dedi.
Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen, '5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, "Yaklaşık 200 yılı aşkın süredir insanoğlu tüketirken tükendiğinin de farkına varamadı. Bugün Anadolu'muzdan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında olumsuz etkilerini ciddi boyutlarda yaşadığımız iklim krizi, ekolojik dengenin bozulduğunun en somut göstergesidir. Böylesi bir tablo karşısında bizlere düşen en önemli vazife; kalkınmamızı, doğayı, insanı ve çevreyi merkeze alan bir anlayışla sürdürmektir. Bu anlayış çerçevesinde üretimi sürdürmek; ülkemizin hem dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer almasını hem de doğal kaynaklarımızın da gelecek nesillerimize en güzel haliyle bırakılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.'MUHTEŞEM TÜRK ŞEHİRLERİ'Nİ İNŞA EDECEĞİZ'Yenilenen ve dönüştürülen sanayi alanlarında, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde güneş panelleri, yağmur suyu toplama depoları ve atık getirme merkezlerinin yaşam alanlarının vazgeçilmez unsurları olacağını belirten Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atıklarını ayrıştırıp ekonomiye yeniden hammadde olarak geri dönüştüren, her şeyden ziyade, kendi kendine yeten bina ve mekanlardan oluşan 'Türkiye Yüzyılı'nın Muhteşem Türk Şehirleri'ni hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.'YENİLİKÇİ BİR STRATEJİYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı tamamladıklarını ifade eden Kurum, "Dört senedir bu plana çalışıyoruz. Bu planla yatırımların ve arazilerin doğru kullanımını, şehrin siluetinin korunmasını, hayat kalitesinin artmasını ve istihdamın güçlendirilmesine katkı sunmak adına bu planlamayı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın; akıllı uygulamaları, akıllı trafik ve ulaşım elamanlarını kullanarak şehrin her yerine 15 dakikada ulaşabilmesini sağlayacak yenilikçi bir stratejiyi de hayata geçiriyoruz. Hedefimiz; iklim değişikliği, enerji, su ve besin kıtlığı, artan nüfus, doğal afetler gibi risklerle en güçlü şekilde baş edebilecek kabiliyetlere sahip 81 şehir oluşturmak. 81 şehirde de aynı hizmetleri 84 milyon vatandaşımıza eriştirmek, gelecek nesillere, gençlerimize armağan etmek" diye konuştu.'TÜRKİYE HASAR TESPİTTE DÜNYANIN EN HIZLI ÜLKESİDİR'Deniz kirliliğinin erken tespiti amacıyla uydu ve radar görüntülerinden yararlanan, 'takip uyarı sistemini' de bu yıl içerisinde devreye alacaklarının bilgisini veren Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Türkiye bugün hasar tespitte emin olun dünyanın en hızlı ülkesidir. Herhangi bir deprem sel, yangın afetinde; yerli ve milli hasar tespit yazılımımızla uyumlu olan dronlarımızla, İHA'larımızla 3 boyutlu hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Yapıların dününü, bugününü karşılaştırarak inşa sürecine en sağlıklı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz" dedi.'ON BİNLERCE GENCİMİZİN KATILACAĞI BİR PROGRAM DÜZENLİYORUZ'
Geleceğin dijital şehirlerini, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde gençlerle birlikte inşa etmeyi arzuladıklarını belirten Kurum, "Çünkü gençlerimiz kıvrak zekaya sahip. Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz. Kodlama, fikir ve kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. İstanbul'da, üç gün sürecek Türkiye'nin ilk şehircilik maratonunda gençlerimize, hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız. Mart ayında gerçekleştireceğimiz bu maratonda dereceye giren gençlerimize ödüller vereceğiz. Program kapsamında çevre ve şehircilikte inovasyonu, yapay zekayı, şehir planlama, çevre teknolojileri, yeşil tasarımlar, enerji verimliliği başta olmak üzere pek çok konuyu da misafirlerimizle, gençlerimizle konuşacak söyleşiler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.