Bakan Kurum: Gençlerin geleceğin şehrini dizayn edecekleri 'şehircilik maratonu' düzenliyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz. Kodlama, fikir ve kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. İstanbul'da üç gün sürecek Türkiye'nin ilk şehircilik maratonunda gençlerimize, hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız" dedi.

Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen, '5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, "Yaklaşık 200 yılı aşkın süredir insanoğlu tüketirken tükendiğinin de farkına varamadı. Bugün Anadolu'muzdan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında olumsuz etkilerini ciddi boyutlarda yaşadığımız iklim krizi, ekolojik dengenin bozulduğunun en somut göstergesidir. Böylesi bir tablo karşısında bizlere düşen en önemli vazife; kalkınmamızı, doğayı, insanı ve çevreyi merkeze alan bir anlayışla sürdürmektir. Bu anlayış çerçevesinde üretimi sürdürmek; ülkemizin hem dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer almasını hem de doğal kaynaklarımızın da gelecek nesillerimize en güzel haliyle bırakılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

Geleceğin dijital şehirlerini, verimlilik ve sürdürülebilirlik ekseninde gençlerle birlikte inşa etmeyi arzuladıklarını belirten Kurum, "Çünkü gençlerimiz kıvrak zekaya sahip. Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz. Kodlama, fikir ve kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. İstanbul'da, üç gün sürecek Türkiye'nin ilk şehircilik maratonunda gençlerimize, hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız. Mart ayında gerçekleştireceğimiz bu maratonda dereceye giren gençlerimize ödüller vereceğiz. Program kapsamında çevre ve şehircilikte inovasyonu, yapay zekayı, şehir planlama, çevre teknolojileri, yeşil tasarımlar, enerji verimliliği başta olmak üzere pek çok konuyu da misafirlerimizle, gençlerimizle konuşacak söyleşiler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.