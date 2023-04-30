BAKAN KİRİŞCİ YERLİ VE MİLLİ OLANLAR İLE BU MİLLETE SIRTINI DÖNENLERİN MÜCADELESİ ANLATMALIYIZ

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, Bunun bir varlık ile yokluk mücadelesi olduğunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunun yerli ve milli olanlar ile bu millete sırtını dönenlerin mücadelesi olduğunu anlatmamız gerekiyor dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde salatalık hasadına katıldı. Burada işçiler ile salatalık toplayan Kirişci, ardından çiftçilerin taleplerini dinledi. Kirişci, AK Parti olarak 21 yıldır çiftçiyi desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kirişci, 2002'de çiftçilere verilen desteğin 1,8 milyar lira olduğunu, şimdilerde bu rakamın 57, 6 milyar liraya çıktığını söyledi. 98 milyon ton olan bitkisel üretimin de rekora kırarak 128,6 milyon tona yükseldiğini kaydeden Kirişci, bu rakamın 5 yıl içinde 132 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

'BU ÜLKENİN ÜRETİCİLERİ ÜRETİYOR'

Türkiye'nin büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayısında da artış yaşandığını ifade eden Kirişci, Bunları ne için söylüyorum 'Türkiye üretmiyor, ithalat yapıyor' diyerek ileri, geri konuşuyorlar. Ne üretmemesi Nüfus artış mı, artmış. Eskisi gibi evde yemek yiyen kaç kişi kaldı Herkes bir yerlerde, bir şeyler atıştırıp, yemek yiyor. 15 milyon turist geliyordu. Şu anda 52 milyon turist geliyor. Bu turistlere herhalde Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan sipariş verdiğimiz yok. Bu ülkenin üreticileri üretiyor. 2002 yılında tarım ve gıda alanında ihracat rakamımız 3, 8 milyar dolar. Bugün nereye geldik; 30 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye üretiyor, üretmeye de devam edecek. Çünkü üreticinin yanında olan, üreticiyi her daim destekleyen bir bakanlığımız var, bir hükümetimiz var ve başında da sayın Cumhurbaşkanı'mız var dedi.

'BU ZAMANA KADAR NİYE HİZMET ETMEDİNİZ'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Kirişci, Bunun bir varlık ile yokluk mücadelesi olduğunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunun yerli ve milli olanlar ile bu millete sırtını dönenlerin mücadelesi olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu filmleri görüyorsunuz; çok gördük. Eğer bunların hizmet etmek gibi dertleri olmuş olsaydı; 11 büyükşehir belediyesinin 4,5 yıl görev süreleri oldu değil mi ve bunlar nüfusun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan bir bölgeyi oluşturuyor. Bu zamana kadar niye hizmet etmediniz Maden bu kadar yardımsever, aziz milleti düşünen insanlarsınız; niye bu zamana kadar bunları yapmadınız Elinizden alan mı var kardeşim Niye hizmet yapmıyorsunuz, niye iktidar değişimini beliyorsunuz Fakat bunların derdi iktidar falan değil. Bunların derdi, dışarıdaki ağababalarının uşaklığını yapmak diye konuştu.

'SEN NİYE AVRUPALILARA YÖNÜNÜ DÖNÜYORSUN'

Bakan Kirişci, şöyle devam etti Çıkıp utanmadan, sıkılmadan 'Öyle güzel bir çalışma yürüttük ki; Avrupalılar gördüğünde bize aferin diyecekler' diyor. Allah, senin aklını almış. Sana 'Aferin' diyecek veya eleştirecek olan millettir. Sen niye Avrupalılara yönünü dönüyorsun Avrupalılar, sana dönsün. Böyle aziz bir milletin evladı olarak bu aferini Avrupa'dan mı yoksa sizlerden mi bekleyeceğiz Allah bunlara akıl fikir versin diyeceğim ama bunları o akla, fikre yakın zamanda kavuşacakları da yok. Çünkü bunlar, Kandil'deki terör örgütü ve diğer elebaşları ile sürekli iş birliği halinde. Birbirlerini övmekle meşguller, birbirlerine akıl vermek ile meşguller. Allah, bunların belasından, musibetinden bu memleketi, bu milleti korusun.