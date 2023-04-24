Bakan Kirişci: Tarım sektörü ihracatında 30 milyar doları yakaladık (2)

'YENİ BİR YÜZYILA BAŞLIYORUZ'

Valilik konferans salonundaki toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Başkanı Ekrem Olgaç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Partinin konferans salonunda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin yeni yüzyıla başladığını belirterek, "Her nasıl asrın felaketi diye 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerini konuşuyorsak, Cumhuriyetimizin bir asrını da geride bırakıyoruz ve 2023 yılında yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı... Türkiye Yüzyılı'nda da giriş yaparken çok önemli asrın seçimi diyebileceğimiz bir seçimi inşallah 14 Mayıs günü, millet olarak hep birlikte yaşayacağız. Elbette bu milletimizin bu demokratik ve hukuk devleti esaslı ülkede tercihleri bizlerin başımızın tacıdır ama bizim seçmen kardeşlerimize mutlaka birer siyasi figürler olarak bazı telkinlerimiz, bazı uyarılarımız olmalıdır. Bu seçim, farklı bir seçim. Bu seçimi diğer seçimlerle asla karıştırılmaması gerekir. Çünkü bu seçimde, Türkiye'nin o yüzyılda artısıyla eksisiyle geçirdiğimiz bir yığın badirelere rağmen, bunları geride bırakmış ve yeni bir yüzyıla başlarken daha dinamik, daha heyecanlı, daha motive olmuş bir Türkiye mi olacak, yoksa bu kazanımların tekrar önemli bir kısmının kaybedildiği bir sürece mi evrilecek? Bu seçim sandığında, buna karar vereceğiz" dedi.

Akif ÖZALP/SİİRT,