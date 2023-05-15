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Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

Güncel Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 3. kez şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ın başarılarının devamını diliyor, Halkbank'ı da final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

voleybol Sigorta Güncel Haberler

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