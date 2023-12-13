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Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7...

13 Aralık 2023 11:06 Güncelleme: 11:07 Abone Ol

Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik.