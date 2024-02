Diyarbakır Terörle Değil, Kültürü, Tarihi, Kardeşliği, Samimiyetiyle Anılır Hale Geldi

'DİYARBAKIR TERÖRLE DEĞİL, KÜLTÜRÜ, TARİHİ, KARDEŞLİĞİ, SAMİMİYETİYLE ANILIR HALE GELDİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki programının ardından, Ak Parti'nin ilçe aday tanıtım toplantısı için Diyarbakır'a geldi. Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, MKYK üyeleri, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, Diyarbakır'ın artık terörle anılmadığını ifade ederek, "Bu seçim, önceki seçimlerden çok farklı. Biliyorsunuz ki Türkiye artık yüzyıllık bir zamanı geride bırakmış, ikinci yüzyılında yeni destanlar yazmaya niyetli, önümüzdeki yüzyıla mührünü vurmaya kararlı bir ülkedir. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri, bu yüzyılın ilk seçimleri olması sebebiyle, tüm il ve ilçelerimiz için önemli bir dönüm noktası olacak inşallah. Şunu unutmamalıyız ki, güçlü Türkiye hedefimize giden yol, her bakımdan güçlü şehirlerden ve güçlü belediyelerden geçmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız Sayın Mehmet Halis Bilden başkanımıza inşallah, öncelikle büyükşehir, sonra da 17 ilçemizin tamamını, milletimizin partisi AK Parti'yle buluşturacağız. Diyarbakır'ın insanı da, toprağı da su gibi azizdir. Yeter ki içindeki cevheri ortaya çıkaracak, usta ve ehil ellerle buluşsun. Bu ehil eller, 21 yılda ülkemizi bugünkü seviyesine ulaştıran, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarıdır. Diyarbakır'ın her bir ilçesini hizmetle yarıştıracak olan gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir. Diyarbakır, insanlık tarihinin başladığı, peygamberlere, evliyalara, ulemaya yurt olmuş bu coğrafyanın en kadim şehirlerinden birisidir. Diyarbakır hamdolsun ki, özellikle son yıllarda terörle mücadelemizdeki azim ve kararlığımıza valimiz, belediye başkanımızın değerli hizmetleri ve Diyarbakır'ın has evlatları sayesinde artık terörle, yıkımla değil, olması gerektiği gibi kültürüyle, tarihiyle, kardeşliği ve samimiyetiyle anılır hale geldi. Çünkü Diyarbakır sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kültür başkentidir" dedi.

'BU ŞEHRİN TÜM İLÇELERİNİ TERÖRÜN HİZMETKARLARINA BIRAKMAYACAĞINIZI BİLİYORUM'

Kadınların istikbalin garantisi olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Burada özellikle hanım kardeşlerimize ve gençlerimize seslenmek istiyorum. Sizler, evlat nöbetlerinde eli kanlı hain terör şebekelerine diz çöktürmüş kadınlarsınız. Evlatlarınızı terörün elinden aldığınız gibi, bu şehrin tüm ilçelerini de sözde demokrasinin, özde terörün hizmetkarlarına bırakmayacağınızı biliyorum. Bakınız, biz bu topraklara boş yere 'Anadolu' demiyoruz. Analarımız, kadınlarımız bu toprakların sigortasıdır, istikbalinin garantisidir. Tıpkı çocuklarına sahip çıktıkları gibi, bu topraklara sahip çıkar, korur ve kollarlar. Biz Diyarbakır'ın annelerine güveniyoruz, biz Diyarbakır'ın gençlerine, evlatlarına güveniyoruz. Arzu ettiğinizde ve inandığınızda, Allah'ın izniyle, kazanamayacağınız hiçbir zafer olamaz. Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. İnanıyorum ki, halka hizmet bayrağını, millet sevdamızı devralacak kıymetli başkan adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimiz, ilçelerimizdeki yol arkadaşlarıyla birlikte Diyarbakır, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin öncüsü olacak" diye konuştu.

'ALTILI MASANIN ETRAFINDA OTURAN PAYDAŞLARDAN, O ORTAKLARDAN BİR KAÇI BİLE AMAN İYİ Kİ BİZ KAZANMAMIŞIZ DEDİ'

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 8-9 ay önce mayıs ayında bir seçim yapıldığını ve orada Türkiye'nin önünü milletin açtığını söyledi. Ala, "Beş yıl Türkiye'ye armağan ettiler. Bir siyasi otoban yaptılar adeta, Cumhurbaşkanımızı iş başına getirdi. Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakına verdi. Yolumuza ertesi gün kabineyi kurduk devam ediyoruz. Şimdi de değerli kardeşlerim. Allah aşkına şu güzelim şehirlerin gerçekten işi gücü belediyecilik olacak. Halis kardeşimizi işin başına getirelim ve önümüzde bir beş yılda belediyeler için siyasi otoban olsun. Tam Gaz yolumuza ilerleyelim. Artık uzatmayalım ve tartışmalarla vaktinizi geçirmeyelim. Şimdi daha önceki seçimde ne yaptılar? Biz yine projelerden programlardan bahsederken Altılı Masa kurdular. Altılı Masanın altından sonra öyle protokoller çıktı ki Altılı Masanın etrafında oturan paydaşlardan, o ortaklardan bir kaçı bile 'aman iyi ki biz kazanmamışız' dedi. Yoksa milletin başı belaya girecekmiş. Allah bizi bu uçurumdan korumuş dediler. Çünkü bunlara belediye de emanet etmeyin. Ha milletimiz, siz ne yaptınız Altının Masanın altını üstüne getirdiniz ve ellerinde kaldı. Darmadağın oldu, Altılı Masa şimdi kendi içlerinde problem yaşıyorlar. Kendi parti için meselelerine döndüler. Ama biz bizim onlara da ayıracak çok fazla vaktimiz yok. Biz işimize gücümüze bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz de değerli kardeşlerim ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

'VİZYON SAHİBİ KARDEŞLERİMİZİ AK PARTİ VE BELEDİYECİLİK MARKASINI İŞ BAŞINA GETİRELİM'

Türkiye'yi Türkiye'ye hak ettiği hedeflere götüreceklerine dikkat çeken Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Buna inancımız tam Türkiye'nin bir cümleyle en önemli hedefi de her açıdan ekonomide, demokraside, kalkınmada, huzurda, güvende, insanına saygıda, temel hak ve özgürlüklerin altına alınmasında daha da geliştirilmesinde dünyanın en önemli büyük parmakla sayılan 10 ülkesi arasına girmektir. Bunu başarabilir miyiz? Başarırız be kardeşim ya başarırız, inanırsak başarırız yaparız. Daha önce buralarda hayal bile edilemeyen sessiz devrimlerimizi gerçekleştirmedik mi birlikte? Şimdi onların yine hayal edemediği şeyleri yapabiliriz. Bizim onlara da dediğimiz gelin bize köstek olmayın destek olun. Milletin problemlerini çözelim. En önemli kaynaklardan biri de belediye yönetimleridir. Çünkü kardeşlerim ülkeler kadar artık şehirler de rekabet ediyor. Şimdi detaylarına giremeyeceğim ama şehirlerin bir kısmı ülkelerden daha meşhur. O zaman şehirlerimizi, ekonomisiyle kültürüyle her şeyiyle ön plana çıkaracak geliştirecek vizyon sahibi kardeşlerimizi AK Parti ve belediyecilik markasını iş başına getirelim. ve hedeflerine doğru şehirlerimizde Türkiye ile birlikte birbirine destek olarak Ankara, Diyarbakır, Mardin, Manisa ve Antalya şöyle yürüyelim hedeflerimize doğru diyorum."

Konuşmaların ardından toplantıda aday olan ilçelerden Bağlar'ın Bedirhan Akyol, Bismil'in Behiye Aslan, Çermik'in Şeyhmus Karamehmetoğlu, Çınar'ın Davut Arzu, Çüngüş'ün Suat Akmeşe, Dicle'nin Felat Aygören, Eğil'in Fırat Seydaoğlu, Ergani'nin Kemal Atabey, Hani'nin Mehmet Fatih Kayhan, Hazro'dan Fuat Mehmetoğlu, Kayapınar'ın Ali Rıza Fırat, Kocaköy'ün Şerafettin Yiğit, Kulp'un Ömer Faruk Yeprem Lice'nin Abdulhalik Tuncay, Silvan'ın Mehmet Işıktaş, Sur'un Mehmet Dilek ve Yenişehir'in Muhammed Asena olduğu açıklandı.

Burak EMEK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,