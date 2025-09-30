Bakan Göktaş, Sırbistan'da Kadın Konferansı kapsamında düzenlenen panelde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların girişimci olarak büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmak için hibe, düşük faizli kredi ve vergi teşvikleri gibi finansal destekler sağlıyoruz. Bu doğrultuda 1300'den fazla yeni kadın kooperatifi kurulmuştur." dedi.

Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenen "Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi" panelinde konuştu.

Her şeyden önce kadınların iş gücüne katılımını, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve refahının temel taşı olarak gördüklerini aktaran Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın haklarını ve refahını artırmak için dönüştürücü politikalar başlattıklarını söyledi.

Göktaş, 12'nci Kalkınma Planı'nın kadın istihdamını arttırmak ve kadınların girişimciliğini desteklemek için kapsamlı hedefler ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kullanarak bu hedeflere ulaşmak adına net bir stratejik yol belirledik. Eylem planımız, eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar her alanda kadının güçlenmesini destekleyen faaliyetleri içermektedir. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulunu kurduk. Bu kurul aracılığıyla kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği temeli kurmaktayız. Bu çerçeve, bu alandaki politika ve uygulamaların sonuçlarını etkin bir şekilde hayata geçirmemize, izlememize ve değerlendirmemize olanak sağlamaktadır."

Türkiye'de kadınların iş ve aile hayatları arasındaki dengeyi güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını dile getiren Bakan Göktaş, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve iş yerinde zorunlu günlük çocuk bakım hizmetlerinin yaptıkları çalışmaların somut örnekleri olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, çocuğu ilkokul çağına gelene kadar her iki ebeveyne de yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyarak çocuk bakımında ortak sorumluluğu teşvik ettiklerini de sözlerine ekledi.

"Kadınların girişimci olarak büyümelerine finansal destekler sağlıyoruz"

Özellikle tarım sektöründe kadınların kayıt dışı çalışmasının önlenmesi ve sosyal güvenliğe erişimlerinin artırılması için yasal reformlar üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranını arttırmak için kadın girişimciliğini teşvik eden girişimler yürüttüklerini söyledi.

Kadınların kooperatifler aracılığıyla üretim ve pazarlamaya aktif katılımını desteklediklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınların girişimci olarak büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmak için hibe, düşük faizli kredi ve vergi teşvikleri gibi finansal destekler sağlıyoruz. Bu doğrultuda 1300'den fazla yeni kadın kooperatifi kurulmuştur. Temiz teknoloji, inovasyon ve yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlarda kadınları ve kız çocuklarını aktif olarak destekliyoruz. Mesleki eğitimler, stajlar ve danışmanlık programları gibi girişimlerimizle kadınların hem bugünün hem de geleceğin mesleklerinde sadece katılımcı değil aynı zamanda öncü olmalarını sağlıyoruz.

Üretimden pazarlamaya kadar her aşamada kadınların kapasitelerini güçlendirmek için eğitim, danışmanlık ve marka değerinin artırılması gibi girişimlere öncelik veriyoruz. Önde gelen e-ticaret platformlarıyla işbirliği yaparak kadınların ürünlerini dijital pazaryerinde sunmalarını sağlıyor, sadece üretimde değil, bölgesel kalkınmada da önemli oyuncular olmalarına olanak veriyoruz. Bu çalışmalarla 75 binden fazla kadına ulaştık. Kadınların ekonomik karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek amacıyla finansal okuryazarlık eğitimleriyle yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştık."

Göktaş, kadınlara yönelik girişimcilikten pazarlama ve satışa, finansal okuryazarlıktan teknolojiye kadar pek çok konuyu kapsayan kapsamlı bir eğitim programı içeren yeni bir girişim başlatacaklarını belirterek, "Hedefimiz, kadınların yalnızca iş gücüne aktif olarak katılmalarını değil, aynı zamanda inovasyonu yönlendiren, istihdam yaratan ve ekonomiyi güçlendiren öncü aktörler olarak ortaya çıkmalarını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenledikleri eğitim programları sayesinde kadınların dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan tam anlamıyla yararlanabileceğini aktaran Göktaş, "Yeşil ve sürdürülebilir üretim modellerinin şekillenmesinde söz sahibi ve yerel kalkınmanın itici gücü olacaklardır. Kadınların gerekli bilgi, beceri ve teknolojik uzmanlıkla donatılması durumunda Türkiye'nin küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma geleceğinin bilincindeyiz." dedi.

"Küresel Mühendis Kızlar Programı'nı başlattık"

Bakan Göktaş, kadınların dijital dönüşümde aktif aktörler ve değişimin öncüleri olması gerektiğine inandıklarını, bu doğrultuda hedeflerinin kadınların ve kız çocuklarının güçlü ve görünür bir varlık göstermelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına katılımını artırmak için de projeler yürüttüklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu girişimlerden biri de Türkiye Mühendis Kızları Projesi'dir. Bu projeyi 2016 yılında başlattık. Amacı öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında kadın temsilini artırmaktır. Bugüne kadar 1500'ün üzerinde üniversite öğrencisine burs, staj ve danışmanlık desteği sağladık. 40 ilde 125 okulda 54 binden fazla öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştık. Üçüncü aşamada, genç kadınları dijital inovasyon ve liderlik sertifika programları aracılığıyla ileri düzey becerilerle donatıyoruz, onları geleceğin dijital iş gücünde lider roller üstlenmeye hazırlıyoruz. Bu başarıyı uluslararası boyuta da taşıdık. Küresel Mühendis Kızlar Programı'nı başlattık."

Küresel Mühendis Kızlar Programı'nın Kosova'dan Suudi Arabistan'a, İspanya'dan Mozambik ve Fildişi Sahilleri'ne kadar geniş bir coğrafyada uygulandığını aktaran Göktaş, hem Türkiye'de hem de dünyada kadınların teknolojideki görünürlüğünü arttırdıklarını belirtti.

"Enerji sektöründe kadınların öncü roller üstlenmesini sağlamaya kararlıyız"

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin de bir diğer girişimleri olduğunu kaydeden Göktaş, "Bu proje aracılığıyla eğitim, istihdam veya herhangi bir mesleki eğitim almayan 3 binden fazla gence ulaştık. Mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim sağlayarak hayata güçlü bir başlangıç ??yapmalarını sağladık." dedi.

Göktaş, yapay zeka ve veri bilimi alanlarında kadınlara yönelik gelişim programları başlattıklarını dile getirerek, Kadınlar İçin Enerji Okulu ile de enerji sektöründeki kadınların görünürlüğünü arttırdıklarını söyledi.

Kadınlar İçin Enerji Okulu projesinin kadınların liderlik kapasitelerini geliştirmeye ve enerji sektöründe karar vericiler olmaları için onları güçlendirmeye odaklandığını belirten Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm bu çabalar sadece kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili değildir. Aynı zamanda kadınların öncü olmaları, teknoloji üretmeleri, inovasyonu yönlendirmeleri, stratejik yatırımlar yapmaları ve ülkemizin kalkınma hedeflerine yön vermeleri için güçlenmelerini sağlamakla da ilgilidir. Bu nedenle, her projemizi kadınların potansiyelini ortaya çıkaracak ve onları ekonominin tüm sektörlerinde daha görünür kılacak şekilde tasarlıyoruz. Bu yolda kararlılıkla ilerlerken, dijital dönüşümde, yeşil ekonomide, inovasyonda ve enerji sektöründe kadınların öncü roller üstlenmesini sağlamaya kararlıyız."

Göktaş, kadınların siyasette, ekonomide, bilimde, diplomaside ve hayatın her alanında güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu, kadınların güçlendirilmiş olduğu toplumların daha adil, daha üretken ve daha barışçıl yapıya sahip bulunduğunu vurguladı.