Bakan Göktaş, sahipsiz köpek saldırısında yaralanan çocuğu ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Göktaş, ailenin yanı sıra çocuğun sağlık durumu ve psikososyal destek hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Yılmaz'ı ziyaret etmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Göktaş'ı burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve yetkililer karşıladı.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan'ı tedavi gördüğü odada ziyaret eden Göktaş, doktorlardan çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Anne Ergül ve baba Halil Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, Tunahan ile ilgilendi.

Bakan Göktaş, aileye ilk andan itibaren verilen psikososyal destekle ilgili de bilgi aldı.