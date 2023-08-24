Bakan Fidan, KİB Genel Sekreteri Bahaddin ile görüştü

- Bakan Fidan, KİB Genel Sekreteri Bahaddin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de KİB Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile bir araya geldi.