Bakan Fidan, KİB Genel Sekreteri Bahaddin ile görüştü
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- Bakan Fidan, KİB Genel Sekreteri Bahaddin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de KİB Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile bir araya geldi.
- Bakan Fidan, KİB Genel Sekreteri Bahaddin ile görüştü
ERBİL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erbil'de KİB Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, KİB Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel