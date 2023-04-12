Bakan Ersoy: En çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olmayı başardık

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Bu yıl 26'ncısı düzenlenen fuarın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, birçok ilin valisi, kaymakamları, belediye başkanları, çok sayıda davetli ve sektör temsilcisi katıldı.

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