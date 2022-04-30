Bakan Bozdağ, Yozgat'ta "Vefa İftar Programı"na katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni görülmekte olan bir dava nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırmasına ilişkin, "Değil Almanya, dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye'nin yargısına da iç işlerine de müdahale edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Kimsenin de böyle bir şey haddine değildir." dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Vefa İftar Programı"na katılan Bozdağ, Almanya'ya tepki gösterdi.

Bozdağ, Türkiye'nin egemenliğine ve tam bağımsızlığına hiç kimsenin göz dikmesine, müdahale etmesine izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade ederek, "Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni görülmekte olan bir dava nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bu Almanya'nın, Türkiye'nin iç işlerine açık bir müdahale girişimi. Buradan bir kez daha Almanya'yı kınıyorum. Değil Almanya, dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye'nin yargısına da iç işlerine de müdahale edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Kimsenin de böyle bir şey haddine değildir." diye konuştu.

Almanya'da Solingen faciasında NSU davasında daha pek çok konuda dünyanın şahit olduğu nice hukuk katliamları olduğunu aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hukuk ayaklar altına alındı. Katiller korundu. Havanda su dövüldü. Bütün dünya ve Türkiye buna şahit, biz de yakından takip ettik. O zaman hukuk, bunların aklına hiç gelmedi. Ama bakıyorsunuz, Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek için her şeyi bahane etmeye gayret ediyorlar. Sana ne ya, Türkiye ne yapıyorsa kendi hukuku çerçevesinde yapıyor. Türk yargısı da bağımsız, kendi bağımsızlığı içerisinde anayasa, kanun ve hukuka bağlı olan bir vicdani kanaatle hükümlerini tesis ediyor. Herkes, Türk yargısının yaptığına da saygı duymak zorundadır ve Türk yargısına karşı Almanya'nın, ABD'nin takındığı bu tutumu biz reddediyoruz. Onları uluslararası hukuka uygun davranmaya devam ediyoruz. Türkiye, Almanya'nın veya ABD'nin kaş çatmasıyla, büyükelçi çağırmasıyla, açıklamasıyla, birtakım değerlendirmesi ile hizasını ve istikametini değiştirecek bir ülke değildir. Bunu herkes iyi görmeli."

Bozdağ, Türkiye'nin "yapamaz" denilen bir çok icraatı ve projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"S-400 alamazsınız, aldık. Suriye'ye giremezsin, girdik. Mavi vatanda petrol, doğalgaz arayamazsınız dediler, arıyoruz, Karadeniz'de bulduk. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz. Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın yönetmediği dönemlerdeki bir Türkiye değil, bugün her türlü olumsuzluğa rağmen kudreti, kuvveti yerinde bir Türkiye vardır.

Türkiye'yi kudretinden, kuvvetinden etmek istiyorlar. O yüzden diyorum ki, Yozgat'taki her kardeşime diyorum ki bu Türkiye'nin kudret ve kuvvet mücadelesinde buna karşı çıkanlara karşı hep beraber yek vücut olmamız lazım. Aramızda ihtilaflar olabilir, başka sıkıntılarımız olabilir ama şimdi hepsini bir kenara koyup yeniden koşma vaktidir. Yeniden emek ve terimizi esirgemeden mücadele vaktidir. İnşallah 2023, bu mücadeleyi yeniden Yozgatlıların omzunda, aziz Türk milletinin omzunda başarıya taşıma yılı olacaktır."

(Sürecek)