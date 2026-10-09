Bakan Bolat, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurul'unda konuştu

Berkay GÜNEŞ/İSTANBUL, – Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Genel Kurul Programı'na konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat " Mal ve hizmet ihracatının toplamı Eylül itibarıyla yıllık 409 milyar dolar. İthalatı da eklediğimizde 865 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Bu da milli gelirimizin yüzde 50'sinden fazla bir pay oluşturmaktadır. Yani ihracat, ithalat, transit ticaret Türkiye'de gayrisafi milli hasılanın büyümesinde çok önemli bir rol oynayan önemli alanlardır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Genel Kurul Programı'na katıldı. Avrupa ülkelerinden müteahhitlerin yer aldığı programda konuşan Bolat, Türkiye ekonomisi, dış ticaret verileri ve yabancı yatırımcılara sunulan fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SON 23 YILIN ORTALAMA BÜYÜME ORANI YÜZDE 5,35'

Avrupa Müteahhitler Birliği Programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,"Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler vermek istiyorum. Türkiye'miz 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döneminde 238 milyar dolar milli gelirden Haziran 2026 itibarıyla 1.7 trilyon dolar milli gelire yükselmiştir. Kişi başına milli geliri de 2002'de 3 bin 600 dolardan Aralık 2025 sonu itibarıyla 18 bin dolara ve çok muhtemelen yıl sonunda 20 bin doları aşacak noktaya gelmiştir. Son 16 yıl kesintisiz büyüme sağladık. Son 23 yılın ortalama büyüme oranı yüzde 5,35 ve pandemi döneminde bile Türkiye ekonomisi yüzde 1,9 yani yüzde 2 büyüdü. Son 24 çeyrektir, 6 yıl demektir, o pandeminin ilk, ikinci çeyreğinden sonra kesintisiz ülke ekonomimiz büyüme kaydetmektedir. Bu yıl da ilk yarıyıl itibarıyla yüzde 2,5 oranında bir büyüme başarılmıştır. İşsizlik oranı yüzde 7,8 ile son 40 aydır tek haneli hanededir. Türkiye büyümesini sağlarken Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği, yabancı yatırımlar noktasında çekici bir ülke olması ve ekonomide teşebbüs hürriyetini ve büyümeyi teşvik eden yatırım teşvikleri ile bu konuda büyük bir ilerleme sağlamıştır. Dış ticarette Türkiye ekonomisinin büyümesinde lokomotif görevi görmüştür. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının toplamı 409 milyar dolardır. Bu yıl Eylül itibarıyla yıllık 409 milyar dolar. İthalatı da eklediğimizde 865 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Bu da milli gelirimizin yüzde 50'sinden fazla bir pay oluşturmaktadır. Yani ihracat, ithalat, transit ticaret Türkiye'de gayrisafi milli hasılanın büyümesinde çok önemli bir rol oynayan önemli alanlardır" dedi.

'HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 63 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN BİR ÜLKEYİZ'

Bakan Bolat," Bu yıl da ihracatımızda yüzde 5,2 ilk 9 ay itibarıyla artış söz konusudur. Mal ihracatımızda da 284 milyar dolar yıllık ihracat rakamındayız Eylül itibarıyla. Bir de hizmetler sektörü var. Hizmetler sektörü turizm, müteahhitlik, sağlık turizmi, eğitim turizmi, fuarcılık, bilişim, yazılım, danışmanlık hizmetleri, sigortacılık, bankacılık gibi alanlarda da Türkiye önemli bir gelişme sağlamıştır. Müteahhitlik sektörü milli gelirimizin içinde yüzde 6,5 civarında bir payı olan önemli bir sektördür. ve bizim Hizmetler sektöründeki ihracatımız da geçen yıl 125 milyar dolara ulaştı, bu yılki hedefimiz 128 milyar dolardır. Hizmetler sektöründe 63 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeyiz. Türkiye'nin dış ticaretinde Avrupa Birliği 27 ülke en büyük dış ticaret ortağı konumundadır. Bu noktada özellikle Almanya birinci sırada ve Almanya'dan sonra İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya, Romanya bizim en üstteki dış ticaret ortaklarımız arasındadır ve ihracatımızda yüzde 42 yüzde 43, ithalatımızda Avrupa Birliği'nin payı yüzde 32 oranındadır. Avrupa Birliği ile yatırımlar noktasında da çok yakın bir iş birliğimiz var. Türkiye'de 89.000 yabancı yatırım şirketi var, 89.000 ve bunların içinde özellikle yüzde 63'ü Avrupalı şirketlerdir. Eğer Türkiye'de değilseniz sizler de geç kalmadınız, sizleri Türkiye'ye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'86 MİLYONLUK GÜÇLÜ BİR İÇ PAZARA SAHİBİZ'

Bakan Bolat, "Kurumlar vergisi yüzde 12,5'a düşürüldü. Yüzde 50 indirimle yüzde 25'ten yüzde 12,5'a düşürüldü. Yatırım teşviklerimiz caziptir. Gelişen, güçlü bir pazar. 86 milyonluk bir nüfusumuz var ve 86 milyonluk güçlü bir iç pazara sahibiz. Türkiye açısından dış ticaret tek yönlü bir cadde değil, iki taraflı. Yani hem ihracatı artırmaya çalıştığımız hem de ihtiyacımız olan zorunlu ithalat ürünlerini de yaptığımız, başta enerji olmak üzere, bazı ham madde ürünleri olmak üzere aktiftir. Burada sizlerin inşaat sektörünün önemli bir girdisi olan inşaat sektörünün girdileri bakımından Türkiye'nin dünyadaki yerini göstermek isterim. Genel anlamda sanayi sektöründe Türkiye dünyada genelde ilk 10'un içindedir. Otomotivde 12'ncidir. Avrupa'da 4'üncü sıradadır otomotivde. Makine üretiminde yaklaşık 28-29 milyar dolarlık ihracatımız var. Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolar ihracatımız var. Avrupa Birliği ile karşılıklı olarak otomotiv sektöründe çok güçlü bir iş birliğimiz var. Türkiye'deki üretimin yüzde 80'i Avrupalı markalardır ve bu anlamda yıllık 62 milyar dolar Euro bazında 55 milyar Euro Türkiye-Avrupa Birliği otomotiv ihracat ithalatı söz konusudur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı