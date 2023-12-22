Türkiye, 2024 yılında 100 bin varillik petrol üretimine ulaşmayı hedefliyor

'Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi & Türkiye' temalı konferansta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Gabar'da 2022 yılında keşfini yaptığımız sahalarda petrol üretmeye başladık. Bugün itibari ile 30 bin varil üzerinde bir petrol üretimimiz var. 100 bin varillik petrol üretimine 2024 yılı sonunda ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) düzenlediği 'Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi & Türkiye' temalı konferans, Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Konferansa, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, katıldı.

BAŞARILI BİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ MUTLAKA DAHA AKILLI BİR ENERJİ DÖNÜŞÜM POLİTİKASIYLA MÜMKÜN

Konferansta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Biz Türkiye olarak şunu söylüyoruz, başarılı bir enerji dönüşümü mutlaka daha akıllı bir enerji dönüşüm politikasıyla mümkün olabilir ve bunu söylerken şunu da ilave ediyoruz, diyoruz ki; bu dönüşüm mutlaka rasyonel olmalıdır, bu dönüşüm mutlaka daha esnek daha duyarlı daha kapsayıcı olmalıdır. Bu dönüşüm dijital bir enerji dönüşümü olmalıdır. Biz de bu anlamda enerji politikalarımızı arz güvenliğinden ödün vermeden küresel tedarik çeşitliliğine katkı sunarak ve dışa bağımlılığımızı azaltarak 2053 net sıfır emisyonlu bir ekonomi hedefi doğrultusunda şekillendiriyoruz " diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ TALEBİ 2 KATINA ÇIKTI

Bakan Bayraktar, "Bir başka önemli trend dünyadaki gelişmelere benzer şekilde Türkiye'nin enerji talebi artarken enerji talebi içerisinde elektriğin payı artmaya devam ediyor. Son 21 yıla baktığımızda enerji yoğunluğumuzda önemli bir iyileşme sağladığımız halde yani yaklaşık yüzde 30'luk bir azaltma sağladığımız halde bile Türkiye'nin enerji talebi 2 katına çıktı ve önümüzdeki 20 yılda bu talebin bir kat daha artacağını öngörüyoruz ve burada en önemli konu olarak karşımıza arz güvenliği konusu çıkıyor açıkçası. Arz güvenliğine baktığımızda da gerek kaynakta gerek teknolojide yerliliğin çok daha önemli bir hale geldiği ve açıkçası bu tedarik zincirindeki kırılma bizi bu noktada daha uyanık olmamız gerektiği bir döneme doğru girdiğimizi görüyoruz" dedi.

2022 YILI İÇİN TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI ENERJİDE YÜZDE 67. 8'E DÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, "Bugün bu toplantı vesilesiyle sizlerle önemli bir rakamı paylaşmak istiyorum. Çünkü çok yakın zamanda ulusal denge tablolarımız yayınlandı ve bu çalışmayı bitirdik. 2022 yılında ülkemizin en temel problemlerinden bir tanesi cari açığımızın bizim bütün makroiktisadi kollarımızdaki temel problemimiz açıkçası enerjideki dışa bağımlılığımız ve enerji ithalatımız. Bu rakam yıllar içerisinde yüzde 70'ler mertebesinde bazı yıllar biraz bunu üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı için Türkiye'nin dışa bağımlılığı enerjide yüzde 67. 8'e düştü. Bu 70'in altına gelmemiz açısından fevkalade önemli. Ancak daha gidecek çok yerimiz var yolumuz var. Ulusal enerji planımız ile hedefimiz ülkemizi önümüzdeki 30 yıl içerisinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek" dedi.

TÜRKİYE 22 BİN MEGAVATIN ÜZERİNDE BİR KURULU GÜCE BUGÜN İTİBARİ İLE ULAŞMIŞ DURUMDA

Bakan Bayraktar, "Türkiye, Avrupa'da 5. Dünyada 12. güneş ve rüzgarda diyoruz. 22 bin megavatın üzerinde bir kurulu güce bugün itibari ile ulaşmış durumda yani geçtiğimiz 15- 20 yılda neredeyse sıfırdan rüzgarı 12 bin megavatlara sıfırdan güneşi 10 bin megavatlara taşıdık. Ama önümüzdeki dönemde ortaya koyduğumuz hedefi, başka bir iş yapış iş tutuş tarzı ile ele almamız tüm kurumlarımızla aynı zamanda sektörle beraber bu hedefleri gerçekleştirebilmemiz bir mindsetle ancak mümkün olacaktır. Yine ifade ettim enerji dönüşümünü başarılı sürdürülebilir bir enerji dönüşümünün olmazsa olmaz unsuru elektrik şebekesinin güçlenmesi. Bunu güçlendirirken komşularımızla enterkoneksiyon kapasitesini artırılması bu anlamada bizim özellikle yenilenebilirdeki daha çok gücü devreye almamız açısından önem arz ediyor. Bu anlamda bir mega iletim sistemi dönüşmüş yeşil bir iletim sisteminden iletim şebekesinden bahsediyorum. ve bu çerçevede önümüzdeki 7-8 yıllık süreçte 10 milyar dolarlık bir yatırımı da iletim şebekemize yapacağımızı buradan ifade ediyorum" dedi.

100 BİN VARİLLİK PETROL ÜRETİMİNE 2024 YILI SONUNDA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakan Bayraktar, "Elbette enerjide dışa bağımlılık büyük bir problem dedik. Bu hedefi bu bağımlılığı bitirme doğrultusunda kara ve deniz alanlarımızda petrol ve doğalgaz aramaları keşifleri için de önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Malumunuz 2020'de keşfini yaptığımız Sakarya gaz sahasındaki doğalgaz keşfinde üretim aşamasındayız. Üretime başladık şu anda. Doğalgaz şebekesi ve Botaş'ın hatlarına buradan gaz geliyor. Ama bizim üretimde ilk aşamada 10 milyon metreküp güne ve ilerleyen aşamalarda plato seviyesinde de 40 milyon metreküpe çıkmamız lazım. Yani yılda 15-16 metreküp gazı şu anda bizim bu sahadan üretir hale önümüzdeki 5 yıl içerisinde gelme hedefimiz var. Yine diğer taraftan biliyorsunuz Gabar'da 2022 yılında keşfini yaptığımız sahalarda petrol üretmeye başladık. Bugün itibari ile 30 bin varil üzerinde bir petrol üretimimiz var. 100 bin varillik petrol üretimine 2024 yılı sonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gerek bölgemizde gerek Avrupa'nın özellikle ama küresel enerji arz güvenliğinde özellikle petrol kaynaklarının dünya piyasalarına arzı ile alakalı katkıda bulunmaya devam edeceğiz. İklim değişikliği ile mücadelenin en önemli araçlarından bir tanesi karbon fiyatlaması. Önümüzdeki yıl emisyon ticaretini Hepiyaş bünyesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.