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Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar, savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ve bakanlık personelleri ile İftar programında bir araya geldi.

Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar, savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ve bakanlık personelleri ile İftar programında bir araya geldi. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileriyle Merkez Orduevinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

İftara, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile bakanlıkta görevli genel müdürler, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları da katıldı. (DHA)

Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı

Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı

Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı

Bakan Akar, komutanlar ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile İftar yaptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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