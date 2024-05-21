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BAİBÜ ve Boğaziçi Üniversitesi Arasında Afet Zararlarının Azaltılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi arasında afet zararlarının azaltılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, iki üniversite arasında bilgi paylaşımı yapılacak ve afet zararlarının azaltılması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi arasında afet zararlarının azaltılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

BAİBÜ'den yapılan açıklamada, online gerçekleştirilen törene BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci katıldı.

Rektörler tarafından imzalanan protokol kapsamında, afet zararlarının azaltılması için BAİBÜ'de ve Gerede'de bulunan iki deprem istasyonu birlikte işletilerek, iki üniversite arasında bilgi paylaşımı yapılacak.

Protokol doğrultusunda seminer, eğitim, panel, konferans ve çalıştay düzenlemeyi planlayan iki üniversite, afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Güncel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kandilli Deprem Bolu Eğitim Güncel Haberler

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