Bahçelievler Belediyesince "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu

Bahçelievler Belediyesince, gelirinin tamamı İsrail'in saldırdığı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek kermes ve stantların bulunduğu "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu.

Yenibosna'da kurulan, 1 ay açık kalacak serginin stantlarında Türk Kızılay, Yeşilay, TÜGVA, İHH, Deniz Feneri ve birçok sivil toplum kuruluşu da yer aldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna'nın yanı sıra bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaymakam Boztepe, Türkiye'nin dünyadaki zulme ve haksızlıklara hiçbir zaman sessiz kalmadığını ve mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların tam bir soykırım ve katliama doğru gittiğini belirten Boztepe, "Savaş hukuku işlemiyor, siviller hedef alınıyor, kadınlar, çocuklar, yaşlılar birincil hedef olarak görülüyor. Gazze'nin direnişi umulur ki İslam dünyasının uyanışına vesile olsun." dedi.

"Kudüs düşerse tüm Müslüman ülkeler sıkıntıya girer"

Belediye Başkanı Bahadır ise Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ve terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda teröre karşı AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin ortak imzaladığı bildiriye imza atmayan partileri de eleştiren Bahadır, "Tüm partiler bir olmuş, birlik olmuş ama sen 'imza atmam' diyorsun. Atsan ne olur, birisinden mi korkuyorsun, bir yere bağlılık mı var? Yazıklar olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm dünyada adaleti ve hakkı temsil etmek, mazlumların yanında olmak gibi bir misyonunun olduğuna dikkati çeken Bahadır, şöyle konuştu:

"Gazze'de tüm dünya sessiz. Birleşmiş Milletler'de komedi var. İşte o yüzden bizim güçlü olmamız gerekiyor. Tek vücut olacağız. Farklı düşüncelerimiz olur, farklı partilerimiz de olur ama Türkiye Cumhuriyetimiz için, bağımsızlık için tek vücut olacağız. Aynı şekilde Mescid-i Aksa ve Kudüs için de... Çünkü Kudüs düşerse tüm Müslüman ülkeler sıkıntıya girer."

Gazze'ye yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü, aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bahadır, Müslümanlar olarak ayrılıklara son verip birlikte olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazze için imza köşesi

Gazze'ye destek için kurulan imza köşesine gidip imzasını atan Bahadır, Gazze'ye yönelik sergideki fotoğrafları inceledi.

Stantları tek tek dolaşan Bahadır, Filistin'e destek için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.