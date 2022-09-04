Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır."
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (6 SON)
Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz olmayacaktır."
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel