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Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır."

Güncel Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (6 SON)

Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz olmayacaktır."

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Sivas Güncel Haberler

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