Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine tavizimiz olmayacaktır." Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (6 SON) Bahçeli: "Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz olmayacaktır." Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Cumhuriyet Meydanı Sivas Güncel Haberler

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