Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaları aktardı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptıkları çalışmaları aktardı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyoğlu, ilçede her mahalle ve kesimde farklı yaş grubundaki vatandaşları ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmalar ile farkındalık oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği hedeflerinin tamamında arzuladıkları çıtayı yakaladıklarını kaydetti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bölgenin en büyük millet bahçesini ilçeye kazandırdıklarını belirten Beyoğlu, "Toplam 12 büyük ölçekli çok amaçlı park projemizi hayata geçirdik. Sosyal donatı ve huzur alanlarıyla Bağlar ilçesini eski görüntüsünden çok daha ferah hale getirdik." dedi.

Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Ülke olarak küresel çapta iki büyük felaket yaşadık. Bu süreçte doğal olarak belediyelerin yükü çok arttı. Buna rağmen hizmetleri aynı tempo ile devam ettirdiğimiz gibi sosyal belediyecilikte tarih yazdık diyebilirim. Eğitimden sosyal faaliyetlere ve sosyal yardımlaşmaya kadar her konuda aziz hemşerilerimizin yanında ve emrinde olduk. Bizim için her günün hatta her anın büyük önemi var. Bundan sonra da tüm gücümüzle halkımıza hizmet edeceğiz."