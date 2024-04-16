Şiddetli yağış BAE'yi vurdu! Uçaklar göle dönen pistte ilerlemeye çalıştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.

TAŞKIN YAŞANAN PİSTTE ZOR ANLAR

BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi. Bir uçağın taşkın yaşanan pistteki zor anları cep telefonuyla görüntülendi.

TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

Öte yandan, BAE Futbol Federasyonu bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu. Ülkedeki emniyet ve yerel idarelerin teyakkuzda olduğu, yağışların bir süre daha süreceği aktarıldı.