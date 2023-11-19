Babasının hediyesi makinayla başladığı uzay fotoğrafçılığında gözle görülmeyenleri pozluyor

Bolu'da, babasının hediye ettiği makinayla başladığı yıldız fotoğrafçılığı alanında kendini geliştiren lise öğrencisi Berkcan Belen, çıplak gözle görülmeyen galaksileri fotoğraf karelerine taşıyor.

Bolu'da, babasının hediye ettiği makinayla başladığı yıldız fotoğrafçılığı alanında kendini geliştiren lise öğrencisi Berkcan Belen, çıplak gözle görülmeyen galaksileri fotoğraf karelerine taşıyor.

Seben Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Çok Programlı Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Belen, 2019'da babasının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle merak sardığı uzay fotoğrafçılığı alanında kendisini geliştirmeye karar verdi.

Evinin bahçesi ve kentin çeşitli yerlerinde çektiği yüzlerce fotoğrafı resim öğretmenine gösteren Belen, Seben Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı desteğiyle sergi açtı.

Çekimlerini sosyal medya hesabından paylaşarak çok sayıda takipçiye ulaşan Belen'in 2 fotoğrafı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na ( Nasa ) ait sosyal medya hesabından paylaşıldı, 1 karesi ise günün en iyi fotoğrafı olmaya aday gösterildi.

Belen'i konu edinen ve yapımcılığını Fadime Kırmızı'nın üstlendiği 13 dakikalık "Karanlık Bölge" adlı belgesel de "TRT Geleceğin İletişimcileri Belgesel Yarışması"nda birinci oldu.

Yabancı uzay fotoğrafçılarıyla görüşürken İngilizcesini geliştirdi

Belen, AA muhabirine, cep telefonuyla çektiği doğa fotoğraflarından, bu alana ilgisi olduğunu fark eden babasının fotoğraf makinesi aldığını anlattı.

Giriş seviyesindeki makineyle kendisini geliştirdiğini aktaran Belen, "İlk önce doğa fotoğrafları çekiyordum. Daha sonra makinemle gece çekmeyi denedim ve beklediğimden farklı sonuçlar aldım. Kamera benim gözümden daha fazla yıldız görebiliyordu gökyüzünde. Bu şekilde merakla daha çok bilgi edindim ve kendimi geliştirdim." diye konuştu.

Belen, uzun pozlama ve farklı teknikler kullanarak ışık kirliliğinin az olduğu yerlerden uzay fotoğrafları çektiğini belirterek, "Amacım görülmeyeni göstermek. Gözümüzle göremediğimiz uzak nesnelerinin, çok karanlık yerlerin aydınlık fotoğraflarını çekmek." dedi.

Teleskop edinmesi halinde çok daha farklı sonuçlar çıkabileceğini dile getiren Belen, ekipmanlarını geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Belen, fotoğraf eğitimi almadığını, tüm teknikleri kendi imkanları ve sosyal medyada takip ettiği uzay fotoğrafçılarından öğrendiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu hobi çok yaygın olmadığı için sosyal medya üzerinden yabancı fotoğrafçılara ulaştım. Onlara sorular sorarak veya paylaştıkları içerikleri izleyerek öğrendim. Bu sayede İngilizcemi de geliştirdim. Aslında bu sayede İngilizce de öğrendim. İleride İngilizce üzerinden meslek düşünüyorum. Tam karar vermedim ama mütercim-tercümanlık yapmak amaçlarımdan birisi. Çünkü uzay fotoğrafçılığı meslek olarak karşılık görmüyor ama hobimi imkanım oldukça sürdürmek istiyorum."

" Nasa'nın fotoğraflarını paylaşması oğlumu motive etti"

Baba Uğur Belen de oğlunun merakını fark ettiğinde sürpriz yaparak fotoğraf makinesi hediye ettiğini söyledi.

Oğlunu elinden geldiği kadar desteklemeye çalıştığını vurgulayan Belen, "Yıldız takip sistemlerinden bahsetti, onları aldık. Geldiği noktada verdiğimiz desteklerin sonucunda güzel şeyler yapmaya başladı. Bu da bizi gururlandırıyor." dedi.

Belen, açtığı fotoğraf sergisi ve NASA'nın fotoğraflarını paylaşmasının oğlunu motive ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha güzel çekebileceği noktalara ben götürüyorum ama ağırlıklı olarak evimizin bahçesinde çekimler yapıyor. Belli dönemlerde de fotoğraf çekebileceği, ışık kirliliğinin az olduğu noktaları belirliyor. Ben de götürüp yardımcı olmaya çalışıyorum."