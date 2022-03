Babacan: Her alanda eylem planımız hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Güçlenmiş Parlamenter Sistem ile ilgili detaylı eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Her alanda eylem planımız hazır, açıklayacağız. Türkiye'de bir ilktir. İlk 90 dakikada bile ne yapacağımız belli. Özgürlükler, yargının bağımsızlığı ilk 90 dakikada yapılacak açıklamayla sağlanır" dedi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ESİAD Liderler Buluşması kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuk olduğu bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Ali Babacan, her konuda çok detaylı hazırlık yaptıklarını belirterek ilk eylem planının tarım alanında yapıldığını söyledi. İlk adımı toprağa attıklarını söyleyen Babacan, 56 maddelik eylem planında somut adımlara yer verdiklerini kaydetti. Her bir adımın ne zaman yapılacağı ile ilgili tarih verdiklerini kaydeden Babacan, sulama yatırımlarını 5 yılda tamamlayacaklarını,eylem planlarının her satırı için bütçeyi de hesap ettiklerini vurgulayarak, "İkinci konumuz afet eylem planı. 3'üncü eylem planımız sosyal destekler. 4'üncü eylem planımız dijital dönüşüm ve teknoloji. Son açıkladığımız eylem planı ise makro ekonomi, istihdam. Sayıları 20'ye ulaşacak. Her alanda eylem planımız hazır, açıklayacağız. Türkiye'de bir ilktir. Bu hazırlıkları bitirip kamuoyuyla paylaşıyoruz. İlk 90 dakikada bile ne yapacağımız belli. Bırakın 90 günü, ilk 90 dakikada yapılması gerekenler var. Özgürlükler, yargının bağımsızlığı ilk 90 dakikada yapılacak açıklamayla sağlanır" ifadelerini kullandı.