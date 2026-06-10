Azerbaycan ve Japonya dışişleri bakanları işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Japonya'da Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi.

Bayramov resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya'da mevkidaşı Motegi ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile Japonya arasındaki işbirliğinin geniş gündemini ele aldıklarını belirtti.

Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik imkanları değerlendirdiklerini aktaran Bayramov, "Yeşil teknolojiler ve karbonsuzlaşma girişimlerinde işbirliğinin ilerletilmesinin önemini de vurguladık." ifadesini kullandı.

Bayramov, "Japonya vatandaşları için vizesiz rejim uygulama planlarımızı muhatabıma aktardım. Bu adımın, ülkelerimiz halkları arasında temasların, turizmin ve iş ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın bölgesel ulaştırma ve lojistik merkezi olarak artan rolünün ele alındığını kaydeden Bayramov, "Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların güçlendirilmesindeki stratejik önemini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Bayramov, mevkidaşına bölgedeki çatışma sonrası durum, işgalden kurtarılan topraklarda yürütülen geniş kapsamlı yeniden inşa ve ihya çalışmaları ile Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Tarafların Orta Doğu'daki gelişmeler dahil bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bayramov, "Çok taraflılığa, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri dahil temel prensiplerine bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik." bilgilerini verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan basın açıklamasında da tarafların Azerbaycan ve Japonya arasında üst düzey temasların ve siyasi istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, diplomasi ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Tarafların ticaret, yatırım, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğini geliştirme kararlılıklarını teyit ettiği bildirilen açıklamada, Azerbaycan'ın Japonya vatandaşlarına bir yıl süreyle tek taraflı vize muafiyeti uygulama kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması, yatırım anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Dekarbonizasyon alanındaki ortak projeler, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı üzerindeki işbirliği ve enerji güvenliği konularının da ele alındığı aktarılan açıklamada, tarafların Azerbaycan'ın küresel enerji arz güvenliğine katkısının önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine, devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygının önemini bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.