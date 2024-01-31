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Ayvalık'ta Kuvvetli Fırtına: 3 Tekne Alabora Oldu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu. Fırtına nedeniyle tekneler sürüklendi ve zarar gördü. Feribot seferleri iptal edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle Ayvalık'ın kıyı şeridindeki tekneler sürüklendi.

Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesiyle bir yat batarak zarar gördü.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri de iptal edildi.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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